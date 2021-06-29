Київ станом на ранок 29 червня 2021 року продовжує лідирувати за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. За добу хворобу виявили у 77 людей.

За останні 24 години у столиці не зафіксували жодного летального випадку від Сovid-19. Проте за весь час пандемії у місті померло 5 190 людей.

Водночас побороли хворобу 62 особи, за весь час пандемії – 204 421.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: