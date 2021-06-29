Команда дослідників з Інституту біологічної інженерії Вісса при Гарвардському університеті і Массачусетського технологічного інституту придумала, як за допомогою медичної маски для обличчя діагностувати Covid-інфекцію.

Суть відкриття – вбудовані в тканину біосенсори, які можна налаштувати для виявлення патогенів і токсинів.

Така вдосконалена маска активується кнопкою і видає результат протягом півтори години. Причому точність порівнянна зі стандартними діагностичними ПЛР-тестами.

– Ми по суті зменшили всю діагностичну лабораторію до невеликого сенсора на основі синтетичної біології, який працює з лицьової маскою і поєднує в собі високу точність, швидкість і низьку вартість, – зазначив науковий співробітник Інституту Вісс Пітер Нгуєн.

Дослідники створили біосенсори, які можуть виявляти молекули РНК, що походять від патогенів, і з’єднали їх з кольоровим або флуоресцентним індикаторним білком, а потім вбудували генетичну схему в аркуш паперу, щоб створити дешеву, точну і портативну діагностику. Після успішного впровадження біосенсорів в папір, вони вирішили зробити їх придатними для носіння.

За його словами, крім масок для обличчя, програмовані біосенсори можна інтегрувати в інший одяг, щоб на ходу виявляти небезпечні речовини, включаючи віруси, бактерії, токсини і хімічні сполуки.

Вчені стверджують, що ця технологія може бути адаптована до лабораторних халатів вчених, що працюють з небезпечними матеріалами або патогенами, до уніформи лікарів і медсестер або співробітників служби екстреного реагування та військовослужбовців, які можуть піддаватися впливу небезпечних патогенів або токсинів, таких як нервовопаралітичний газ.

В даний час команда активно шукає партнерів-виробників, зацікавлених у допомозі в масовому виробництві діагностичних масок для обличчя для використання під час пандемії Covid-19, а також для виявлення інших біологічних і екологічних небезпек.