Дослідження, проведене вченими Університету Пенсільванії в США, показує, що смакові відчуття після видалення зубів мудрості можуть покращитися в період між операцією і до 20 років після неї. Це дивовижне відкриття заслуговує подальшого спостереження, щоб краще зрозуміти, чому смак покращується і що це може означати клінічно.

– Попередні дослідження вказали тільки на несприятливий вплив на смак після екстракції, і зазвичай вважалося, що ці ефекти зникають з часом, – зазначив директор Центру запаху і смаку при університеті Річард Л. Доті.

Дослідники проаналізували дані 1 255 пацієнтів, які проходили минулих хіміосенсорну оцінку протягом 20 років. Серед цієї групи 891 пацієнтові видалили треті моляри (корінні зуби – Ред.), а 364 – ні.

Тест по ідентифікації всього рота включав п’ять різних концентрацій сахарози, хлориду натрію, лимонної кислоти і кофеїну. Кожним розчином учасники полоскали рот, а потім випльовували. Потім випробувані вказували, чи має розчин солодкий, солоний, кислий або гіркий смак.

З’ясувалося, що група з віддаленими корінними зубами перевершувала контрольну групу по кожному з чотирьох смаків. А жінки, до слова, у всіх випадках перевершували чоловіків.

За словами авторів, це поліпшення можна пояснити, зокрема, пошкодженням в результаті операції нервів, які іннервують смакові рецептори в передній частині рота, що, в свою чергу, може послабити нерви, які обслуговують смакові рецептори в задній частині рота. В результаті такої перестановки і збільшується чутливість всього рота.

На думку дослідників, необхідні подальші спостереження, щоб визначити механізм або механізми, що лежать в основі поліпшення смакової функції, пов’язаного з екстракцією. Ці ефекти можуть бути незначними, але дадуть уявлення про те, як довгострокове поліпшення нервової функції може бути результатом зміни середовища, в якій поширюються нервові імпульси.