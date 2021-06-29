Для працівників сфери освіти та обслуговування вакцинація від Covid-19 може стати обов’язковою. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань.

– У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення, – зазначив він.

За його словами, для інших людей обов’язковість забезпечити важко, і процес не матиме практичного сенсу.

Він додав, що у майбутньому до школи та інших навчальних закладів не варто допускати дітей, які не отримали щеплення проти коронавірусу. Якщо батьки не хочуть, щоб їхня дитина отримала щеплення, то є альтернатива – дистанційне навчання.

Кузін підсумував, що графік вакцинації в Україні до кінця року вже сформований.

– Для нас основна ідеологія – на 100% забезпечити не лише першою дозою, але й другою. Коли вакцину доставляють до центру вакцинації, розраховують так, щоб ми мали аналогічну резервну кількість для другої дози. Коли це врегулювали, з’явилася ініціатива відкрити повноцінні центри масової вакцинації, – каже він.

Нині вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та безкоштовною. Раніше у МОЗ повідомляли, що вони не планують запроваджувати у країні обов’язкову вакцинацію від Covid-19.

Джерело: Ліга