Дослідники з Університету Отаго в Великобританії розробили перший в світі пристрій для схуднення, який допоможе боротися з глобальною епідемією ожиріння.

Називається винахід DentalSlim Diet Control. Він встановлюється стоматологом на верхні і нижні задні зуби. У ньому використовуються магнітні пристрої з унікальними запірними болтами, виготовленими за індивідуальним замовленням. Він дозволяє власнику відкривати рот тільки на два міліметри, обмежуючи його рідкою дієтою, але дає можливість вільно говорити і не обмежує дихання.

– Пристрій допомагає виробити нові харчові звички, дозволяючи дотримуватися низькокалорійної дієти протягом певного періоду часу, – зазначає провідний дослідник професор Брантон.

За його словами, замок може бути знятий самим користувачем в разі виникнення надзвичайної ситуації. Його можна встановити повторно.

Повідомляється, що учасники дослідження втратили в середньому 6,36 кг за два тижні і були мотивовані продовжити свій шлях до зниження ваги.

Supreme Court to enforce counsel’s time estimates. pic.twitter.com/BkxTakmzUw — Strictly Obiter (@StrictlyObiter) June 28, 2021

За статистикою, майже два мільярди дорослих людей у ​​всьому світі мають надмірну вагу і 650 мільйонів страждають на ожиріння. Через надмірну вагу або ожиріння щорічно вмирає близько трьох мільйонів чоловік. За оцінками, до 2030 року близько 57% дорослого населення світу будуть мати надмірну вагу або ожиріння.

Крім того, можуть бути присутні психологічні симптоми, в тому числі збентеження, депресія і втрата самооцінки, а люди з ожирінням можуть страждати розладами харчової поведінки разом зі стигматизацією та дискримінацією.

Практика хірургічного закриття щелеп стала популярною в 1980-х роках, але була пов’язана з ризиком: блювота супроводжувалася ризиком задухи, і через 9-12 місяців у пацієнтів розвинулося захворювання ясен. У деяких випадках зберігалися проблеми з обмеженням рухів щелеп, а в деяких розвивалися гострі психічні розлади.

Новий пристрій дозволить застосувати поетапний підхід до зниження ваги, підкріплений порадами дієтолога, що дозволить досягти довгострокових цілей щодо позбавлення від ненависних кілограмів, запевняють вчені.

Джерело: Оtago