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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Ситуація покращилася: за добу в Україні зафіксували 182 випадки Covid-19

коронавірус

В Україні станом на 29 червня підтвердили 2 234 463 хворих на Covid-19, а за останню добу – 182 нових випадки коронавірусу. З них десятеро дітей та троє медпрацівників.

За минулу добу померли п’ятеро осіб, за весь час – 52 300. Водночас вилікуватися за добу вдалося 582 особам, а з початку пандемії – 2 164 374 пацієнтам.

До лікарень з коронавірусом потрапили 322 людини.

На території країни провели за увесь час 10 817 822 ПЛР-тестування, за добу – 10 930 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

  • Вінницька область – 2 випадки;
  • Волинська область – 4 випадки;
  • Дніпропетровська область – 8 випадків;
  • Донецька область – 0 випадків;
  • Житомирська область – 2 випадки;
  • Закарпатська область – 0 випадків;
  • Запорізька область – 16 випадків;
  • Івано-Франківська область – 0 випадків;
  • Київська область – 14 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 1 випадок;
  • Львівська область – 5 випадків;
  • Миколаївська область – 15 випадків;
  • Одеська область – 8 випадків;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 6 випадків;
  • Тернопільська область – 0 випадків;
  • Харківська область – 5 випадків;
  • Херсонська область – 2 випадки;
  • Хмельницька область – 0 випадків;
  • Черкаська область – 2 випадки;
  • Чернівецька область – 3 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.
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Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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