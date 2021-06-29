В Україні станом на 29 червня підтвердили 2 234 463 хворих на Covid-19, а за останню добу – 182 нових випадки коронавірусу. З них десятеро дітей та троє медпрацівників.
За минулу добу померли п’ятеро осіб, за весь час – 52 300. Водночас вилікуватися за добу вдалося 582 особам, а з початку пандемії – 2 164 374 пацієнтам.
До лікарень з коронавірусом потрапили 322 людини.
На території країни провели за увесь час 10 817 822 ПЛР-тестування, за добу – 10 930 аналізів.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 4 випадки;
- Дніпропетровська область – 8 випадків;
- Донецька область – 0 випадків;
- Житомирська область – 2 випадки;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 16 випадків;
- Івано-Франківська область – 0 випадків;
- Київська область – 14 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 5 випадків;
- Миколаївська область – 15 випадків;
- Одеська область – 8 випадків;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 6 випадків;
- Тернопільська область – 0 випадків;
- Харківська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 0 випадків;
- Черкаська область – 2 випадки;
- Чернівецька область – 3 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.