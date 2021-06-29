В Україні станом на 29 червня підтвердили 2 234 463 хворих на Covid-19, а за останню добу – 182 нових випадки коронавірусу. З них десятеро дітей та троє медпрацівників.

За минулу добу померли п’ятеро осіб, за весь час – 52 300. Водночас вилікуватися за добу вдалося 582 особам, а з початку пандемії – 2 164 374 пацієнтам.

До лікарень з коронавірусом потрапили 322 людини.

На території країни провели за увесь час 10 817 822 ПЛР-тестування, за добу – 10 930 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 8 випадків;

Донецька область – 0 випадків;

Житомирська область – 2 випадки;

Закарпатська область – 0 випадків;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 0 випадків;

Київська область – 14 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 5 випадків;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 8 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 6 випадків;

Тернопільська область – 0 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 2 випадки;

Чернівецька область – 3 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.