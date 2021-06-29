Університет імені Макмастера за підтримки Національної дослідницької ради Канади досліджують оральну вакцину, яка могла б суттєво змінити спосіб введення препарату.

Дослідники розробляють вакцину у вигляді тонкої їстівної смужки, що містить препарат проти коронавірусу, яка розчинятиметься у роті.

На думку дослідників, багато людей не хочуть робити укол, тому таке рішення може стати поштовхом до більш охочої вакцинації громадян.

Наразі команда науковців змогла стабілізувати протеїн з вакцини при температурі 40°C, хоча для більшої ефективності препарат потрібно охолоджувати до нижчої температури.

Науковці також зазначили, що розробка вакцини зараз перебуває на ранніх стадіях досліджень. Зокрема, препарат пройшов першу фазу випробувань.

Дослідники готуються до другої фази випробувань, під час якої дізнаються, чи зможе організм формувати імунну відповідь після введення препарату у вигляді їстівної смужки.

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Джерело: CBC News