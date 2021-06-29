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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

У київському МВЦ будуть вакцинувати п’ять днів поспіль – розклад

массовая вакцинация

Безперервно протягом п’яти днів на цьому тижні працюватиме Центр вакцинації в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Робити щеплення проти Covid-19 тут можна буде з 30 червня до 4 липня

– Вакцинація в МВЦ на цьому тижні буде тривати 5 днів – з 30 червня до 4 липня. Записуйтеся на вакцинацію, щоб не стояти в чергах! – йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me.

Тут також є інформація про те, що щеплення роблять вакциною Coronavac/Sinovac Biotech.

Нагадаємо, що Центр масової вакцинації проти Covid-19 розташований в Міжнародному виставковому центрі біля станції метро Лівобережна за адресою Броварський проспект, 15.

Тут надаються послуги із вакцинації проти Covid-19 киянам старше 18 років.

Щоб записатися на щеплення проти Covid-19, на сервісі потрібно перейти на вкладку Лікарі і вибрати зручний час для запису.

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Підтвердження запису буде відправлено в смс. Його потрібно буде показати при вході в МВЦ разом із паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення в додатку Дія.

Для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію з сімейним лікарем в рамках реформи первинної ланки охорони здоров’я.

Джерело: Helsi.me

Фото: Depositphotos

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