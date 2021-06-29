Учора, 28 червня, в столиці Японії зафіксовано 317 випадків зараження Covid-19. Це на 81 випадок більше, якщо порівняти з початком минулого тижня. Зростання спостерігається дев’ятий тиждень поспіль. До Олімпійських ігор, які мають відкритися 23 липня, залишилося менше місяця.

– Кількість нових випадків зараження в столиці та інших районах передмістя Токіо явно має тенденцію до зростання, – сказав в інтерв’ю громадській телекомпанії NHK міністр, який керує заходами реагування Японії на пандемію, Ясутоші Нисимура.

Небезпека проведення заходу масштабу Олімпійських ігор під час пандемії була в черговий раз продемонстрована, коли двоє членів команди з Уганди дали позитивний результат на Covid-19. У обох був Дельта-варіант вірусу, повідомляють місцеві ЗМІ.

У відповідь уряд пообіцяв посилити карантинні вимоги для спортсменів і інших учасників з районів, де була виявлена ​​Дельта.

– Хоч би які заходи було вжито, інфіковані люди все одно приїдуть … це неминуче, – сказав президент Олімпійського комітету Японії Ямасита.

За його словами, суворий прикордонний контроль в аеропортах надзвичайно важливий.

Ознаки того, що Covid-19 набирає силу, з’явилися лише через кілька днів після того, як уряд скасував надзвичайний стан в Токіо і дев’яти інших регіонах, попри те, що спроби знизити рівень зараження виявилися невдалими.

– Всі заходи, які ми вживаємо, гарантуватимуть безпеку Ігор незалежно від того, чи буде надзвичайний стан, – заявив віце-президент МОК Коутс.

Із початку пандемії в країні зареєстровано майже 800 тис. випадків захворювання і майже 15 тис. летальних випадків. Це один із найвищих показників у регіоні.

Нещодавні опитування свідчать про високий рівень суспільної опозиції в Токіо. Опитування, проведене Mainichi Shimbun, засвідчило, що 58% жителів міста виступили проти проведення заходу цього літа, а 30% – за.