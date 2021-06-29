Карантин у Великій Британії

Карантинні обмеження у Великій Британії не зніматимуть на початку наступного місяця.

Однак новий міністр охорони здоров’я країни Саджид Джавід не бачить причин продовжувати заходи після 19 липня.

За його словами, жодна дата пом’якшення обмежень не є ризиковою, тому Велика Британія повинна навчитися жити з вірусом.

– Ми знаємо, що людям і компаніям потрібна впевненість, тому ми хочемо, щоб кожен крок був незворотним. Обмеження повинні закінчитися. Ми зобов’язані якомога швидше відновити свободу британців, які багато чим пожертвували, й не чекати ні хвилини довше, ніж це буде потрібно, – наголосив він.

Таким чином, на переконання Саджида Джавіда, наразі орієнтуються на дату 19 липня.

23 червня стало відомо, що уряд Великої Британії дозволив відвідати півфінали Євро-2020 6 та 7 липня та фінал 11 липня понад 60 тис. вболівальникам на легендарному Вемблі.

Усі шанувальники футболу мають надати негативний ПЛР-тест на Covid-19 або сертифікат, який підтверджує повну вакцинацію (дві дози, що були отримані за 14 днів до події).