Респіратори FFP3 можуть забезпечити до 100% захисту медичного персоналу на відміну від звичайних хірургічних масок. Про це свідчить дослідження Кембриджського університету, яке провів Фонд охорони здоров’я Великої Британії.

За словами дослідників, якість масок для обличчя, які використовують медичні працівники, впливає на ризик зараження коронавірусом.

– Носіння високоякісного респіратора FFP3 може забезпечити до 100% захисту. Водночас носіння звичайних хірургічних масок може збільшити ризик зараження персоналу, – зазначили вони.

Дані для дослідження зібрали під час програми регулярного тестування Covid-19 в одній з лікарень країни. Медична установа більшу частину 2020 року дотримувалась національних рекомендацій, які визначають, що медичні працівники повинні носити хірургічні маски.

Науковці зазначили, що хірургічні маски стійкі до рідин, але вони неміцні, нещільно прилягають до обличчя та не призначені для відфільтровування інфекційних аерозолів, які затримуються у повітрі.

Результати дослідження свідчать про те, що у медичного працівника, який використовує хірургічну маску під час контактування з пацієнтами з Covid-19, ризик заразитися у 47 разів вищий, ніж у респіраторі FFP3.

Останні щільно прилягають до обличчя та розроблені, щоб фільтрувати аерозолі. Це знижує ризик інфікування коронавірусом. Після того, як медичні працівники почали використовувати респіратори, рівень зараження серед них суттєво знизився. Маска забезпечувала від 31 до 100% захисту.

Крім того, команда дослідників з Інституту біологічної інженерії Вісса при Гарвардському університеті та Массачусетського технологічного інституту придумала, як за допомогою медичної маски для обличчя діагностувати Covid-інфекцію.

У маску вбудували спеціальні біосенсори, які можна налаштувати для виявлення патогенів і токсинів.

Джерело: BBC