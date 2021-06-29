Зайва вага людини є додатковим фактором для важкого перебігу коронавірусу. Про це повідомив лікар Євген Комаровський у соціальних мережах.

За його словами, зазвичай люди із зайвою вагою мають супутні захворювання, наприклад, гіпертонію, яка також може призводити до важкого перебігу Covid-19.

– Люди із зайвою вагою, як правило, мають гіпертонічну хворобу, часто навіть не підозрюючи про це. А саме гіпертонічна хвороба і зайва вага певним чином впливають на кровообіг в легеневій тканині, на внутрішньо грудний тиск. Тобто під час ускладнення Covid-19 у таких пацієнтів серцево-судинна система працює дуже напружено та з великими труднощами, – зазначив він.

Комаровський підкреслив, що ускладнення під час коронавірусу можуть з’явитися через загальні фактори саме у людей із зайвою вагою, тому що у них по-особливому функціонують рецептори, через які вірус проникає в організм.

Тому у будь-якому випадку ожиріння розглядають як фактор ризику під час коронавірусної інфекції. Лікар додав, що це не привід для паніки, адже велика кількість людей із зайвою вагою легко переносять хворобу.

– Саме поєднання ожиріння та неконтрольованої гіпертонічної хвороби серйозно підвищує ймовірність тяжкого перебігу хвороби. Тому за наявності зайвої ваги вам просто потрібно знати й розуміти, що підвищення артеріального тиску — це один з ваших супутників, – наголосив він.

Комаровський закликав під час зайвої ваги контролювати та вимірювати артеріальний тиск навіть якщо підозри на коронавірус немає. Також якщо людина не хворіла на коронавірус, лікар радить за можливості вакцинуватися від Covid-19 будь-яким доступним препаратом.

Джерело: Євген Комаровський