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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Австралія скасувала вікові обмеження для вакцинації AstraZeneca

вакцинація

В Австралії скасували вікові обмеження для дорослих, які хочуть отримати щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Про це повідомило одне з інформаційних агентств США. Раніше австралійців молодше 60 років застерігали від цього щеплення через ризик виникнення тромбоемболічних складів.

Органи охорони здоров’я ухвалили відповідне рішення через активне поширення штаму коронавірусу Дельта. В уряді додали, що розширення доступності препарату від AstraZeneca засноване на оцінці ризику.

Через нові спалахи Covid-19, які фіксують у країні, уряд поновив питання щодо програми вакцинації в Австралії, адже в деяких регіонах вона відбувається повільно.

Австралія має один з найнижчих показників вакцинації серед усіх розвинених країн, де менш як 5% населення повністю вакциновано від Covid-19.

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В деяких регіонах Австралії запроваджують локальні локдауни через спалахи коронавірусу. Влада країни вважає, що вони спричинені поширенням штаму Дельта.

Мешканці Тасманії, Сіднею, Дарвіні знову живуть з карантинними обмеженнями. Масковий режим в приміщеннях запровадили в Аделаїді та Канберрі.

Джерело: AP

Фото: Depositphotos

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