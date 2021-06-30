В Австралії скасували вікові обмеження для дорослих, які хочуть отримати щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Про це повідомило одне з інформаційних агентств США. Раніше австралійців молодше 60 років застерігали від цього щеплення через ризик виникнення тромбоемболічних складів.

Органи охорони здоров’я ухвалили відповідне рішення через активне поширення штаму коронавірусу Дельта. В уряді додали, що розширення доступності препарату від AstraZeneca засноване на оцінці ризику.

Через нові спалахи Covid-19, які фіксують у країні, уряд поновив питання щодо програми вакцинації в Австралії, адже в деяких регіонах вона відбувається повільно.

Австралія має один з найнижчих показників вакцинації серед усіх розвинених країн, де менш як 5% населення повністю вакциновано від Covid-19.

В деяких регіонах Австралії запроваджують локальні локдауни через спалахи коронавірусу. Влада країни вважає, що вони спричинені поширенням штаму Дельта.

Мешканці Тасманії, Сіднею, Дарвіні знову живуть з карантинними обмеженнями. Масковий режим в приміщеннях запровадили в Аделаїді та Канберрі.