Подагра – хронічне запальне захворювання суглобів, що супроводжується нападами болю. Виникає внаслідок відкладення солей сечової кислоти, які кристалізуються в тканинах суглобів. Вона отруює життя кожному, хто на неї страждає. Але виявляється, що від неї є смачні ліки.

Чи можна вживати при подагрі полуницю Фактам ICTV розповів лікар-дієтолог Борис Скачко.

Головне при подагрі виключити або максимально зменшити продукти, що містять тваринні білки. Саме вони сприяють відкладенню солей сечової кислоти в організмі. Особливо корисні для подагриків фрукти і ягоди, тому що багато з них мають сечогінні властивості, а значить, можуть виводити з організму і зайву рідину, і розчинені в ній токсини, і солі сечової кислоти.

У розпалі сезон полуниці, тому йдеться про неї. Полуниця не просто дозволена при подагрі, вона рекомендується до вживання, оскільки має безліч корисних властивостей, що полегшують перебіг хвороби.

Ягоди полуниці сприятливо впливають на весь організм. У ній багато вітамінів А, С, Е, групи В, а також мідь, залізо, цинк, антиоксиданти. Ягоди покращують роботу нирок, шлунково-кишкового тракту, позитивно впливають на нервову і серцево-судинну системи.

При подагрі полуниця сприяє усуненню набряків суглобів. Саліцилова кислота, що міститься в її ягодах, прибирає запалення. Отже, згасає біль, суглоб стає рухомим.

До того ж, завдяки яскравій, ароматній та смачній ягоді в організмі посилюється вироблення ендорфінів, поліпшується настрій і якість життя.

Хвороба відступає і людина починає думати не про біль, а про приємні речі. Полуниця, як потужний афродизіак, підвищує лібідо у жінок і чоловіків. І на місце страждань приходять почуття. Чарівна ягода ця полуниця.

– Але завжди є але, – застерігає дієтолог. – Не думайте, що полуниця – смачні й приємні ліки. Вона може нагадати і про інші хвороби з вашого букету. Якщо підвищена кислотність, турбують виразка, гастрит, панкреатит – вживайте полуницю обережно. Краще у вигляді соку.

Ще один момент, про який варто пам’ятати. В разі потужного виведення сечової кислоти може виникнути загострення подагри.

Тому дієтолог радить не зловживати ягодами, а їсти не більше однієї чашки полуниці за прийом (у випадку триразового харчування).

– Ще кілька порад з приводу полуниці, – нагадує Борис Скачко. – Важливо вживати ягоди, які вирощені без застосування хімічних добрив і пестицидів. Краще, якщо це власноруч вирощена полуниця.

Але оскільки не всі можуть вирощувати ягоди, то потрібно купувати їх у перевірених продавців або правильно вибирати на ринку.

Ягоди повинні бути щільними, не м’ятими, однорідного кольору і обов’язково мати приємний аромат. Ягоди, які не пахнуть і водянисті всередині, скоріше за все вирощені із застосуванням великої кількості хімії. Вони можуть завдати тільки шкоди організму.

На жаль, сезон полуниці короткий, але полуницею можна запастися на всю зиму. Її можна заморозити або висушити.

Можна заготувати також і листя полуниці, а восени і взимку додавати його у чай ​​або трав’яні збори. Настій ягід і листя – чудовий сечогінний засіб, що сприяє виведенню солей з організму.

У спекотну ж погоду можна освіжитися і підлікуватися таким напоєм: розімніть у чашці 200 г свіжих ягід полуниці, додайте дві ложки меду, чайну ложку лимонного соку і залийте 250 мл води. Охолодіть напій у холодильнику або за допомогою льоду. Вживати його можна кожен день, але без фанатизму.

Оскільки желатин показаний у разі будь-яких захворювань суглобів, то для різноманітності можна готувати полуничне желе.

У період загострення подагри від полуниці все ж потрібно відмовитися.

Як правильно заморозити ягоди полуниці, щоб запастися ними на зиму, читайте тут.