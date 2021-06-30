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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Чи захистять дві дози Covid-вакцини від нових штамів – епідеміолог

новые штаммы

Коронавірус продовжує мутувати прискореними темпами. Є серйозні побоювання, що існуючі вакцини проти Covid-19 виявляться безсилими перед новими, більш потужними атаками інфекції. Про це заявила епідеміолог Наталя Виноград в коментарі одному з українських телеканалів.

У зв’язку з наростанням різновидів штамів Covid-19, Всесвітня організація охорони здоров’я запропонувала нові принципи класифікації давно існуючих Covid-популяцій. Їм дають нові паралельні назви, дотримуючись етичних норм, без прив’язки до національних аспектів.

– Ті штами, які будуть з’являтися в подальшому, в назві матимуть нову букву грецького алфавіту. І здається, що скоро закінчаться літери. Мутації тривають, – зазначила Наталія Виноград.

За її словами, останній виявлений штам назвали Зета.

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В даний час, дотримуючись рекомендацій ВООЗ, вчені і лікарі поділяють деякі штами на два види:

  • викликають занепокоєння і складові високу епідеміологічну небезпеку – Альфа, Бета, Гамма, Дельта;
  • викликають суто медичний інтерес.

Епідеміолог також підкреслила важливість вакцинації, яку слід зробити якомога швидше. За її словами, існуючі вакцини якщо і не захистять від атаки нових Covid-популяцій, але хоча б вбережуть від тяжкого перебігу хвороби і смерті.

Джерело: 24 канал

Фото: Depositphotos

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