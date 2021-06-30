У новому дослідженні вчені відразу трьох американських університетів – Флориди, Техасу і Лос-Анджелеса – з’ясували, що основними факторами, що демонструють ступінь задоволеності в стосунках є невротизм і поведінка партнерів у стресові періоди.

За поточними оцінками, половина всіх подружніх пар в США в кінцевому підсумку розпадаються. Ця тенденція спонукала дослідників вивчити, чому сучасні шлюби так швидко розвалюються.

Робота включала аналіз даних десяти попередніх довготривалих досліджень за участю понад тисячі пар. Як спосіб вимірювання задоволеності подружжя використовувалася модель вразливість-стрес-адаптація.

Учасників попросили оцінити своїх других половин за трьома основними параметрами: ступінь уникнення прихильності, невротизм і тривожність прихильності. Кожного також попросили оцінити, як партнери вели себе в стресові моменти і наскільки вони були залучені в періоди, коли було потрібне рішення проблем.

Дослідники виявили одну особливість серед тих пар, які найбільш задоволені своїми відносинами – те, як вони вели себе під час стресу.

З’ясувалося, що то, як пари ставляться один до одного під час стресу, є основним фактором того, наскільки вони задоволені своїми відносинами. Це було одним із стійких якостей, які, як з’ясували дослідники, могли створити або зруйнувати шлюб.

Інший же фактор – ступінь невротизма – показував прояви негативної поведінки подружжя, яке призводило до опозиційної, нетерпимої поведінки під час стресу або вирішення проблеми.

Зрозуміло, подібні позиції аж ніяк не сприяли зміцненню задоволеності один одним. З плином часу вони тільки погіршували проблему, що в кінцевому підсумку закінчувалося розривом відносин.

Невротизм – риса особистості, що характеризується емоційною нестійкістю, тривогою, низькою самоповагою, іноді – вегетативними розладами. Невротизм не слід ототожнювати з неврозом, так як невротичні симптоми може виявляти і здорова людина. Невротизм вимірюється, як правило, за допомогою спеціальних шкал або особистісних опитувальників.