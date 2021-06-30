За півтора року пандемії коронавірусу світ уже бачив класичний уханьський штам, потім британський, південноафриканський, а тепер – індійський, який отримав позначення Дельта.

Новий штам набагато заразніший за попередні, він швидше розповсюджується і завдає ще більшої шкоди здоров’ю. За наявними даними, Дельта вражає не тільки дихальну систему, а й шлунково-кишковий тракт.

Уже понад 90 країн повідомили про наявність у них хворих зі штамом Дельта. В Європі заговорили про чергове обмеження сполучення з країнами, ураженими новою мутацією.

А президент Сполучених Штатів вирушив у спеціальне турне, щоб переконати ще не вакцинованих американців не зволікати.

Коронавірусна статистика в Сполучених Штатах останнім часом пішла вгору. Близько 200 нових випадків інфікування зафіксували за тиждень і в Ізраїлі, який є одним зі світових лідерів за рівнем вакцинації. Тож там знову носитимуть маски в приміщеннях.

В Україні наразі зафіксували два випадки Дельти. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про підлітка та жінку, яких нібито госпіталізували до Олександрівської лікарні Києва. Однак у самій лікарні згодом це заперечили.

Пізніше повідомили про 16-річного хлопця й 66-річного чоловіка з різних сімей. Обидва подорожували багатьма країнами, але повернулися додому через російський кордон.

А саме в Росії штам Дельта нині лютує з особливою силою. Масштаби нової хвилі не в змозі приховати навіть кремлівська цензура.

Визнані в світі вакцини влада в країну не допускає. А вітчизняному Спутник V не довіряють навіть самі росіяни.

Карантин при цьому працює тільки проти опозиції. Провладні ж масові заходи відбуваються безперешкодно.

Днями в Санкт-Петербурзі відбулося традиційне свято випускників. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці без соціальної дистанції і часто навіть без масок.

Натомість двох активісток з одиночними пікетами на підтримку політв’язнів миттєво затримали за порушення санітарних норм.

Щоби вберегти Україну від навали Дельти, уряд з 2 липня обмежує в’їзд із країн, де він зафіксований. Але нова хвиля, на думку експертів, все одно буде. І навіть раніше осінніх холодів.

За останніми даними, провідні вакцини ефективні і проти індійського штаму. Однак вакцинованих у нас поки що небагато.

В очікуванні наступу нового штаму головне не допустити його занадто швидкого розповсюдження. Адже 80 тис. хворих одночасно для нашої медицини – це верхня межа можливостей.

Ризик важкого перебігу Covid-19 може підвищити зайва вага

Зайва вага людини є фактором для важкого перебігу коронавірусу. Про це повідомив лікар Євген Комаровський у соціальних мережах.

За його словами, зазвичай люди із зайвою вагою мають супутні захворювання, наприклад гіпертонію, яка також може призводити до важкого перебігу Covid-19.