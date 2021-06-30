У Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус. Станом на 30 червня у столиці виявили 225 нових випадків Covid-19.

За останні 24 години у місті від ускладнень, які викликав вірус, помер один пацієнт. Водночас за весь час пандемії у місті померло 5 191 людина.

Вилікуватися за добу вдалося 202 людям, а за весь час пандемії – 204 623.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: