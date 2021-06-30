Вчора, точніше, вже сьогодні, 30 червня, коли пізно вночі закінчився футбольний поєдинок між збірними України та Швеції, не тільки Київ, а й мабуть, вся Україна вибухнула феєрверком шаленої радості та ейфорії від блискучої перемоги наших спортсменів.

Чому футбольні емоції заражають навіть тих, хто далекий від футболу і, чесно кажучи, не належить до числа його фанатів? У чому секрет цього неймовірно захопливого явища? З цими запитаннями Факти ICTV звернулися до кандидата психологічних наук, психолога вищої категорії Ірини Шевченко.

– Насамперед, футбол – це дуже ефективний спосіб емоційно виплеснутися, внутрішньо перезарядитися, перезавантажитися, – зазначає Ірина Шевченко.

За її словами, спортивний стадіон можна назвати, мабуть, єдиним місцем, де люди можуть не стримувати себе в прояві своїх емоцій: кричати, стрибати, співати, обніматися з абсолютно незнайомими людьми.

У наші коронавірусні часи, коли наповнення трибун футбольних арен обмежено, вболівальники знаходять їм заміну в барах, кафе, перед домашніми телеекранами. Але градус напруження футбольних пристрастей від цього анітрохи не страждає. Енергетика шалених фанатів така сильна, що не залишає людям довкола жодного шансу залишитися байдужими.

Зрозуміло, що все це стає можливим, якщо ми говоримо про знакові ігри, надзвичайно важливі для перемоги в тому чи іншому футбольному турнірі. Як це склалося під час матчу Україна-Швеція.

– Крім того, футбол – неймовірно видовищний. І за специфікою самої гри, її тактикою і технічними нюансами. І за емоційним станом футболістів, чиї реакції на полі – це емоції в чистому вигляді, – каже Ірина Шевченко.

Але найголовніша магія футболу, за словами психолога, – це його здатність будити почуття патріотизму, гордості за свою команду, за свою країну. І це теж емоції в чистому вигляді, яких нам так бракує в повсякденності.

Футбол – це свого роду свято духу і єднання. До речі, це відчуття національної єдності присутнє не тільки в миті перемоги. Спорт, і футбол особливо, тим і унікальний, що здатний об’єднати людей навіть на тлі ситуативних невдач.