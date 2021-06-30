Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 30 червня 2021

У світі за станом на 30 червня підтвердилося 182,6 млн випадків Covid-19, а за добу – 121,7 тис.

Кількість нових випадків захворюваності Covid-19 в Україні за минулу добу помітно збільшилася.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 30 червня було зафіксовано 633 нових випадки коронавірусу, з них 31 дитина і 19 медпрацівників. Побороли хворобу 2 294 українця, а від ускладнень, які викликав вірус, померли 40 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганської (32) і Львівської (30) областях.

Тим часом, Україна завершує підготовку до впровадження Covid-сертифікатів. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаль, все готово до запуску документів, і вже з 1 липня розпочнеться їх бета-тестування.

Коронавірус в світі

В Австралії скасували вікові обмеження для дорослих, які хочуть отримати щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Про це повідомило одне з інформаційних агентств США. Раніше австралійців молодше 60 років застерігали від цього щеплення через ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень.

Різкий стрибок захворюваності в Україні та готовність сертифікатів вакцинації: Covid-новини 30 червня / 2 фотографии

На Кіпрі з завтрашнього дня, з 1 липня 2021 року, втратить чинність офіційна вимога негативного результату ПЛР-тесту від тих, хто зробив щеплення. При цьому варто відзначити, що вакцину CoronaVac виробництва Китаю Кіпр не визнає.

У той же час Греція має намір і надалі вимагати результати ПЛР-тестів. Зокрема, і від росіян, які отримали необхідні дві дози вакцини Супутник.

Нагадаємо, сертифікат ЄС визнає тільки чотири вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів: Vaxzevria\AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna і Pfizer.