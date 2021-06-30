У Європейському Союзі остаточно затвердили Covid-сертифікати, тому велика кількість країн відкриває свої кордони для вакцинованих туристів, які матимуть цей документ. Сертифікат має допомогти у подорожах як всередині ЄС, так і до Шенгену.

Факти ICTV дізналися, що таке паспорт вакцинації, коли його можна буде отримати в Україні та які з ним можуть бути проблеми.

Що таке Covid-сертифікат

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що Covid-сертифікат – це документ, який розробляють з урахуванням вимог ЄС на основі специфікацій EU Digital Covid Certificate Єврокомісії. Цей документ діятиме під час перетину кордонів країн Європейського Союзу.

Паспорт вакцинації матиме QR-код у додатку Дія, завдяки якому можна буде перевірити його дійсність.

– Інформацію братимуть з електронної системи охорони здоров’я. Тому підробити цей сертифікат буде важко, – зазначили у МОЗ.

Його видаватимуть безкоштовно, наприклад, місцевими органами охорони здоров’я, центрами тестування, та двома мовами – англійською та національною. Документ діятиме в усіх країнах ЄС. Однак в’їхати в країни союзу без ПЛР-тестування, але з паспортом вакцинації можна тільки за умови щеплення вакцинами Comirnaty Pfizer/BioNTech та Vaxzevria (попередня назва якої AstraZeneca).

В Україні планують випускати Covid-сертифікати у двох формах:

внутрішній — для користування всередині країни (їх використовуватимуть для відвідування масових заходів та громадських місць, наприклад, навчальних закладів, концертів, публічних закладів харчування, якщо Україна перебуватиме на відповідному рівні епіднебезпеки);

— для користування всередині країни (їх використовуватимуть для відвідування масових заходів та громадських місць, наприклад, навчальних закладів, концертів, публічних закладів харчування, якщо Україна перебуватиме на відповідному рівні епіднебезпеки); зовнішній — для виїзду за кордон.

Як оформити Covid-сертифікат

Отримати документ зможе будь-який громадянин України. Але поки процедура оформлення та отримання невідома, адже вони не запроваджені в обіг та перебувають на стадії розробки.

У ньому буде вся необхідна для перевірки на кордоні інформація щодо щеплень від Covid-19, негативних результатів ПЛР-тестів та одужання після коронавірусу. Він міститиме дані:

про щеплення від Covid-19;

про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус;

про те, що людина одужала від Covid-19.

Коли запрацює в Україні

В Україні планують запустити цифрові Covid-сертифікати у липні цього року. Їх можливо буде отримати через Дію і в електронній, і у паперовій формах (файл для самостійного роздруку).

Так, у Міністерстві цифрової трансформації вже оголосили про початок бета-тестування цього документу. Бета-тест стартує 1 липня й у ньому може взяти участь кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від Covid-19 на території України. Усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин.

Паперову версію згодом можна буде отримати у сімейного лікаря. Також в уряді планують у перспективі налагодити видачу таких сертифікатів у центрах надання адміністративних послуг.

Які є проблеми

У сертифікаті буде також вказана назва вакцини, якою людина щепилася. Нині в Україні використовують Pfizer/BioNTech, AstraZenecа та CoronaVac. Препарати схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Проте в ЄС зазначили, що у сертифікатах має бути вказана вакцина, яка схвалена Європейською агенцією лікарських засобів ЕМА.

З усіх вакцин, якими нині щеплюють українців, у ЄС зареєстровані – Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech та Vaxzevria, попередня назва якої AstraZeneca. Тобто українці, які щепилися препаратом Covishield та CoronaVac та отримали Covid-сертифікат, поки не зможуть подорожувати Європою з цим документом.

Варто зазначити, що кожна держава ЄС зможе на свій розсуд видавати та приймати сертифікати й для вакцин, які рекомендувала ВООЗ.

Чи можна буде подорожувати без паспорта вакцинації

У МОЗ стверджують, що українці зможуть подорожувати без цього сертифікату. Кожна країна сама встановлює умови для в’їзду іноземців і людей без громадянства.

– Радимо вивчати умови перетину кордону на офіційних ресурсах тієї країни, куди ви прямуєте. Також можна зайти на сайт Міністерства закордонних справ, де є інтерактивна мапа з умовами в’їзду до різних країн світу, – додали у міністерстві.

Яка користь від Covid-сертифікату

У МОЗ кажуть, що цифровий Covid-сертифікат створюється для того, щоб громадянам України було простіше пересуватися країнами ЄС. Проте його ефективність буде відома після офіційного впровадження.

Раніше у Кабінеті міністрів зазначали, що Угорщина, Молдова, Туреччина та Грузія готові визнати українські Covid-сертифікати, які повинні запустити 1 липня.