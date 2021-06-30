У Франції легалізували ЕКО для одностатевих пар та самотніх жінок

Уряд Франції в останньому читанні ухвалив резонансний законопроект. Держава дозволила штучне запліднення для самотніх дівчат та тих, які перебувають в одностатевих стосунках.

Спікер Нацзборів Франції Рішар Фернан заявив, що депутати провели глибоку роботу над законопроектом. Зокрема, політики розглянули спірні питання, що мають фундаментальне значення для французького населення.

Зрештою народні депутати вирішили затвердити законопроект про біоетику. За таке рішення проголосували 326 політиків, проти – 115 депутатів, ще 42 осіб утрималися.

Законопроект був на розгляді французького парламенту приблизно два роки. До цього часу ЕКО в державі дозволяли лише для гетеросексуальних пар.

Прогнозується, що перші процедури проведуть до кінця літа 2021 року. Таким чином Франція стала 11-ю країною з 27 у Європейському Союзі, де дозволена допоміжна репродукція для всіх жінок.

Серед них Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Данія, Швеція, Фінляндія, Ірландія, Іспанія, Португалія і Мальта. За межами ЄС ці права гарантуються у Великій Британії та Ісландії.

Джерело: Linternaute