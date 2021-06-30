Україна завершує підготовку до впровадження Covid-сертифікатів – Шмигаль

Про те, що Україна вийшла на фінішну пряму в підготовці вітчизняних Covid-сертифікатів, написав в своєму Телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії. Його можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі Дія. В перспективі документ також можна буде отримати в сімейного лікаря, – зазначив голова уряду.

За його словами, вже схвалено необхідну постанову Кабінету Міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Все готово до запуску документів, і вже із 1 липня почнеться їх бета-тестування.

Денис Шмигаль повідомив, що дав доручення віце-прем’єр-міністерці з питань євроінтеграції Ользі Стефанішиній активізувати роботу щодо завершення аудиту українського електронного сертифікату та підписання відповідної угоди з Єврокомісією.

Як повідомляли Факти ICTV із посиланням на Міністерство охорони здоров’я, Covid-сертифікат діятиме під час перетину кордонів країн Європейського Союзу.

Документ діятиме в усіх країнах ЄС. Однак в’їхати в країни союзу без ПЛР-тестування, але з паспортом вакцинації можна тільки за умови щеплення вакцинами Comirnaty, Pfizer/BioNTech та Vaxzevria (попередня назва якої AstraZeneca).

Паспорт вакцинації матиме QR-код у додатку Дія, завдяки якому можна буде перевірити його дійсність.

Очікується, що Covid-сертифікат видаватимуть безкоштовно, наприклад, місцевими органами охорони здоров’я або центрами тестування.

В Україні планують випускати Covid-сертифікати у двох формах:

внутрішній – для користування всередині країни (їх використовуватимуть для відвідування масових заходів та громадських місць, наприклад, навчальних закладів, концертів, публічних закладів харчування, якщо Україна перебуватиме на відповідному рівні епіднебезпеки);

зовнішній – для виїзду за кордон.

Отримати Covid-сертифікат зможе будь-який громадянин України. Але поки процедура оформлення та отримання невідома, адже вони не запроваджені в обіг та перебувають на стадії розробки.

У документі буде вся необхідна для перевірки на кордоні інформація щодо щеплень від Covid-19, негативних результатів ПЛР-тестів та одужання після коронавірусу. Він міститиме дані:

про щеплення від Covid-19;

про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус;

про те, що людина одужала від Covid-19.

Більш детальніше про всі нюанси щодо оформлення та отримання Covid-сертифікату читайте на нашому сайті.

Джерело: Денис Шмигаль