Нещодавно у зв’язку зі зменшенням захворюваності на Covid-19 всі області України перейшли до зеленої зони. Всі обмеження при в’їзді в країну і виїзді з неї було знято.

Українці вдихнули на повні груди і вирушили у відпустки. Хто на курорти Туреччини і Єгипту, хто до сусідньої Росії, а хто і на чемпіонат Європи з футболу, тому що УЄФА вирішило, що без уболівальників футбол – не футбол.

І наш уряд 16 червня скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляцію для наших громадян, які повертаються з-за кордону. Здавалося б, все приходить до ладу і життя повертається у звичне русло.

Але не так сталося, як гадалося. Вірус мутував у черговий раз, і ми отримали новий варіант – Дельта – ще агресивніший, заразніший і хитріший. Це сталося ще в жовтні 2020 року, між іншим, в Індії. Тобто, всі про це знали, і давно.

Вчені попереджали індійців, коли трапився найпотужніший у світі спалах коронавірусу, про небезпеку нового штаму, але до думки фахівців не прислухалися. І Індія пішла на рекорд: 6 травня – 412 тис. нових випадків зараження за добу, 9 червня – 6 148 смертей за добу.

Як стверджують учені, завдяки цим мутаціям кількість хворих на Covid-19 зростає в геометричній прогресії.

Зараз штам коронавірусу Дельта вже зафіксовано в 96 країнах, в тому числі і в Україні, і є домінуючим в декількох країнах. Серед них Велика Британія, Португалія, Росія.

У Росії останнім часом спостерігається ситуація, схожа на індійську – крива захворюваності різко злетіла вгору. За останню добу виявлено 21 042 нових випадків коронавірусу та зафіксовано 669 смертей. Це вже не просто нова хвиля, а дев’ятий вал. Чи то ще буде?

Олє-олє-олє-олє!

І одними з перших на собі це відчули фіни. Фінські вболівальники, які відвідали Санкт-Петербург, де проводився один із матчів чемпіонату Європи з футболу Фінляндія – Бельгія, вже привезли не батьківщину “російський сувенір” – індійський штам Дельта. Через це країні загрожує повний локдаун.

– Влада Фінляндії не виключає введення в країні нового локдауну після того, як повернулися з Росії футбольні вболівальники і завезли в країну індійський штам коронавірусу, який отримав назву Дельта, – повідомляє Радіо Свобода з посиланням на фінські ЗМІ.

Як зазначають журналісти, багато фанатів повернулися додому, не пройшовши тест на коронавірус. І ось вам результат!

Наступними у черзі можуть стати Швейцарія та Іспанія. Їхні збірні зустрічаються у Пітері 2 липня, організатори чемпіонату не збираються враховувати епідситуацію і переносити зустрічі команд. Але ж Санкт-Петербург займає друге місце за рівнем захворюваності в Росії!

Як повідомляють фінські журналісти, на тлі погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19 в Росії вже занепокоїлася Швеція, збірна якої зіграла матч у Санкт-Петербурзі.

Нам же варто тільки сподіватися на те, що шведські вболівальники, котрі відвідували РФ, не приїхали в Глазго, де 29 червня їхня збірна грала з українською. І програла, між іншим. Ура! Але, напевно, наші вболівальники на різних матчах браталися зі шведськими та іншими фанатами футболу.

І що привезуть вони нам з європ, ми знаємо, тут і до ворожки не ходи – Дельту. Адже всім зрозуміло, що ані місцеві, ані приїжджі не дотримувалися на 100% всіх карантинних обмежень, встановлених у такій ситуації: вони пили, співали, танцювали, обіймалися один з одним.

А чи потрібен берег турецький?

Не відстають від футбольних фанатів і любителі активного відпочинку в горах, і пасивного – на пляжах Середземномор’я.

– Зараз іде активна міграція. Причому люди подорожують не просто з країни в країну, а відразу кількома, – каже в коментарі Фактам ICTV лікар-епідеміолог Людмила Мухарська. – Це можуть бути і країни, в яких зараз йде зростання захворюваності. Ми практично зняли всі обмеження на сьогодні, а значить, ризик проникнення до нас індійського штаму або будь-якого іншого в такій ситуації – дуже великий. І потрапляючи поміж незахищених людей, він безсумнівно викличе сплеск захворюваності.

У Туреччині, між іншим, індійський штам був зафіксований 27 квітня, і одразу ж до 1 червня був введений локдаун. Так, зараз карантин ослаблений, туристи заповнюють турецькі готелі, але Дельта ж нікуди не поділася. Тим, кому дорогий берег турецький, слід було б задуматися про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких, перш ніж відправлятися на відпочинок.

Пам’ятайте, що однією з особливостей Дельти є вміння обходити імунний бар’єр. Навіть якщо ви вакцинувалися, вас це не врятує від зараження. Від смерті або реанімації – так, врятує, але хвороба може вас пошарпати не по-дитячому.

Дельта – не останній варіант

– Дельта – це не останній варіант, і ті, хто прищепився або перехворів, можуть спати спокійно, – вважає заввідділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко.

У цих випадках працює перехресний імунітет. А нещепленим, щоб убезпечити себе від хвороби, потрібно вакцинуватися.

Тим же, хто перехворів нещодавно, вірусолог не рекомендує бігти відразу ж на щеплення, тому що організм вже виробив антитіла.

Уряд в курсі

З огляду на зміни епідситуації в Європі не в кращий бік Кабінет міністрів України з подачі РНБО затвердив перелік заходів щодо протидії поширенню на території України штаму коронавірусу Дельта, які наберуть чинності 2 липня 2021 року.

Серед них здача експрес-тесту на антиген для наших громадян і іноземних, при позитивному результаті передбачена обсервация або самоізоляція, при відмові здати тест – заборона на в’їзд в Україну.

Але скільки заражених в’їде у країну до 2 липня, ми дізнаємося протягом декількох днів, адже Дельта поширюється дуже швидко. Між іншим, у порівнянні з 28 червня, коли в Україні було зафіксовано 285 нових випадків зараження, 30 червня їх було вже 633.

Думай-те, перш ніж податися в мандри.

У ВООЗ повідомляють, що через штам коронавірусу Дельта світ може охопити нова смертоносна хвиля пандемії.