В Україні затвердили порядок облаштування безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у соціальних мережах.

– Уряд затвердив порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель будь-якого призначення, а також до об’єктів транспортної інфраструктури. Це єдині правила, які працюватимуть, щоб стерти фізичні бар’єри, які, на жаль, досі існують, – зазначив він.

За його словами, разом з першою леді Оленою Зеленською та громадськими організаціями вони проводять постійні зустрічі, щоб реалізувати Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Таким чином житлові будинки та будівлі загального значення будуть пристосовувати до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

14 квітня уряд схвалив Національну стратегію безбар’єрного простору та створив Раду для контролю та моніторингу виконання цієї стратегії. Її ініціювала Олена Зеленська. Вона спрямована на створення умов для рівного доступу до публічних просторів для громадян з тимчасово чи постійно обмеженою мобільністю, людей з інвалідністю, батьків із візками, людей на візках.

– Відповідно до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, ми бачимо своїм завданням забезпечення доступу всіх груп населення до медичних послуг та створення дружнього до пацієнта медичного середовища як в плані інформації та зв’язку, так і в архітектурній доступності, – додав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

З метою захисту інтересів осіб з інвалідністю в Україні можуть розширити повноваження інспекторів з паркування. Відповідний законопроект №4594 народні депутати ухвалили за основу.

Джерело: Денис Шмигаль, МОЗ