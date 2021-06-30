Із 1 липня у додатку Дія можна буде замовити Covid-сертифікат. Від завтра ця опція буде доступною для майже 650 тис. українців, які отримали дві дози вакцини.

Що потрібно зробити? Зайти у додаток, кількома кліками згенерувати Covid-сертифікат. Потім з’явиться QR-код, який у майбутньому зчитуватимуть під час перетину кордону.

У МОЗ стверджують, що наразі систему тестують. Тож отримати довідку можна із запізненням.

Але це зовсім не означає, що з нею можна буде вільно їхати у відпустку за кордон, зазначають у МОЗ.

Наразі тривають перемовини із різними державами. Потрібно, щоб українські свідоцтва про вакцинацію визнали Угорщина, Молдова, Туреччина. Очікуються також відповіді від Грузії, Ізраїлю та ЄС.

Чиновники прогнозують, що процес видачі онлайн-сертифікатів буде налагоджено впродовж липня, а от про мандрівки без тестів можна буде замислитись лише наприкінці літа.

– 1 липня – це дата, коли можна почати експортувати дані, – пояснив Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. – Все буде поступово, але ми розраховуємо, що у липні місяці все запрацює на повну силу.

Тестувати систему будуть на людях, що отримали дві дози вакцини. Вони зможуть отримати сертифікат через додаток Дія. Він буде використовуватися і для перетину кордонів з ЄС.

– Україна – одна з перших країн, що зробила все необхідне для зберігання інформації про щеплення, – додав Ярослав Кучер. – Лікар вносить дані у систему Е-Неlth, яка працює по всій країні. Завдання громадян – проконтролювати, чи внесли їхні дані до системи.

Громадяни можуть генерувати сертифікат у додатку Дія, а коли всі узгодження на рівні Європейського Союзу будуть отримані, зможуть поїхати у ту або іншу країну.

Зараз йдеться про домовленість щодо визнання наших сертифікатів з Евросоюзом та Ізраїлем, Туреччиною.

– Гадаю, ми домовимося і щодо CoviShield, – зауважив заступник міністра. – Але якщо якась країна не визнає наш сертифікат, або ви щеплені вакцинами, що не визнані країнами, то є альтернатива – це тест.

У нас сертифікат робиться не для поїздок, а для використання у середині країни. Наприклад, якщо восени ми підемо на локдаун, то бізнес, у якому всі вакциновані, зможе працювати.

Окрім інформації щодо вакцинації, сертифікат має вміщувати іще купу даних: про тестування, хворобу на Covid-19 та дату одужання. Докладніше читайте тут.