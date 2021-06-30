Коронавірус в Україні 30 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 30 червня в Україні зафіксували 2 235 096 хворих на Covid-19, а за останню добу – 633 нових випадки коронавірусу. З них дітей – 31, медпрацівників – 19.

З початку пандемії побороти захворювання вдалося 2 166 668 людям, а за добу – 2 294. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 52 340 пацієнтів, за останні 24 години – 40.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 360 пацієнтів.

На території країни провели за увесь час 10 840 333 ПЛР-тестування, за добу –22 511 аналізів.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

Вінницька область – 8 випадків;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 11 випадків;

Донецька область – 48 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 30 випадків;

Миколаївська область – 4 випадки;

Одеська область – 27 випадків;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 18 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 34 випадки;

Херсонська область – 12 випадків;

Хмельницька область – 9 випадків;

Черкаська область – 30 випадків;

Чернівецька область – 3 випадки;

Чернігівська область – 14 випадків.

Вакцинація від Covid-19

За добу, 29 червня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 81 637 людей. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані – 60 162 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 933 946 людей, з них отримали одну дозу – 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 583 468 щеплень.