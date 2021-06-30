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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні за добу зафіксували 633 нових випадки Covid-19

коронавірус

Станом на 30 червня в Україні зафіксували 2 235 096 хворих на Covid-19, а за останню добу – 633 нових випадки коронавірусу. З них дітей – 31, медпрацівників – 19.

З початку пандемії побороти захворювання вдалося 2 166 668 людям, а за добу – 2 294. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 52 340 пацієнтів, за останні 24 години – 40.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 360 пацієнтів.

На території країни провели за увесь час 10 840 333 ПЛР-тестування, за добу –22 511 аналізів.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

  • Вінницька область – 8 випадків;
  • Волинська область – 15 випадків;
  • Дніпропетровська область – 11 випадків;
  • Донецька область – 48 випадків;
  • Житомирська область – 8 випадків;
  • Закарпатська область – 9 випадків;
  • Запорізька область – 16 випадків;
  • Івано-Франківська область – 5 випадків;
  • Київська область – 26 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 32 випадки;
  • Львівська область – 30 випадків;
  • Миколаївська область – 4 випадки;
  • Одеська область – 27 випадків;
  • Полтавська область – 26 випадків;
  • Рівненська область – 18 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 34 випадки;
  • Херсонська область – 12 випадків;
  • Хмельницька область – 9 випадків;
  • Черкаська область – 30 випадків;
  • Чернівецька область – 3 випадки;
  • Чернігівська область – 14 випадків.

Коронавірус в Україні 30 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

Вакцинація від Covid-19

За добу, 29 червня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 81 637 людей. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані – 60 162 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 933 946 людей, з них отримали одну дозу – 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 583 468 щеплень.

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Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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