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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні затвердили стратегію фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів

ветерани, фізкультура, спорт

В Україні затвердили план дій на 2021—2025 роки щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Рішення ухвалив Кабінет міністрів України під час засідання 30 червня.

В уряді переконані, що це забезпечить ветеранів війни та членів їхніх сімей якісними послугами з відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій, а також для повернення таких осіб на військову службу.

Згідно зі стратегією, до вересня 2021 року в Україні мають розробити державний стандарт фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сім’ї, сімей загиблих (померлих) ветеранів.

Водночас до вересня 2022 року необхідно запровадити функціонування мережі консультантів, щоб організувати інформування ветеранів війни та інших, які отримали травми, про можливості реабілітації. Повний список заходів на 2021-2025 роки читайте у документі.

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Також під час засідання 30 червня Кабінет міністрів затвердив порядок облаштування безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель та транспортної інфраструктури.

Житлові будинки та будівлі загального значення будуть пристосовувати до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Джерело: Олексій Гончаренко

Фото: Depositphotos

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