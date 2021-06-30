Гарна засмага чи здорова шкіра? Вибір дійсно такий однозначний чи є варіанти? Ультрафіолетове випромінювання визнане основною причиною онкологічних змін шкіри та її передчасного старіння. Проте зовсім без ультрафіолету людина також не може зберегти здоров’я. Розберімося, як правильно засмагати, де проходить межа між шкодою та користю.

Як відкрити сезон засмаги?

Починайте з малого. Не намагайтеся зловити найпекучіші денні промені, навіть якщо здається, що зранку та ввечері для засмагання недостатньо тепло. Інтенсивність сонячного випромінювання легко не помітити саме під легким вітерцем з моря, сонячний опік зазвичай проявляється не одразу.

Носіть капелюх, який повністю сховає від сонця обличчя.

Аби не згоріти на сонці, дотримуйтесь стандартних правил безпеки:

зранку засмагати до 10-11.00;

після полудня з 16.00;

безперервний вплив прямих сонячних променів – не більше 20 хвилин;

сукупний вплив прямих сонячних променів – не більше двох годин на день;

користуйтесь сонцезахисним засобом.

Починати можна із сонячних ванн протягом 5-10 хвилин і після перших двох днів збільшувати тривалість впливу сонця.

Як обрати захисний засіб від сонця

Засмагати на морі без сонцезахисного засобу не можна. Поряд з відкритою водою і в оточенні піску ви отримаєте значно більше сонячного випромінювання, ніж засмагаючи, наприклад, у себе на балконі. Промені відбиваються від цих поверхонь, і сонце б’є двічі. Навіть якщо на пляжі є навіс від сонця, ви отримуєте ультрафіолет крізь непряме випромінювання та розсіяне світло. Часто цих променів достатньо для отримання легкої засмаги.

Обирайте засіб від сонця відповідно до вашого типу шкіри. Більш світла шкіра, яка схильна до швидкого почервоніння під дією сонячних променів, потребує максимального захисту SPF.

Засіб SPF 50 достатньо ефективний для використання в екстремальних умовах морського відпочинку, немає потреби шукати значення SPF вище, це маркетингова уловка.

Склад засобу від сонця, який ви наносите на обличчя, повинен відповідати потребам вашої шкіри, окрім значень SPF-фільтру. Для жирної шкіри обирайте менш жирний крем або молочко, для сухої – попіклуйтесь про добре зволоження.

Якщо у вас є можливість отримати рекомендацію дерматолога/косметолога для вибору засобу від сонця, зверніться до цього спеціаліста. Найкраще вам підійде засіб, який підібраний із урахуванням всіх особливостей шкіри.

Будьте особливо уважні під час вибору сонцезахисного засобу з фільтрами SPF для обличчя, якщо у вас є схильність до розвитку алергічних реакцій негайного типу (набряк Квінке). На сонці усі компоненти крему або молочка від сонця проявлять себе активніше, а на сонцезахисні засоби алергічна реакція з’являється часто.

Як використовувати сонцезахисний засіб

Наносьте один шар засобу згідно з інструкцією. Після кожного купання нанесіть засіб знову.

Кожні дві години варто поновлювати шар засобу, навіть якщо ви не купались та не приймали душ.

Змивати сонцезахисний крем або молочко з обличчя та шиї потрібно за допомогою вашого звичайного засобу для вмивання, за потреби повторіть процедуру. SPF-фільтри змиваються погано і, залишаючись на шкірі довго, можуть викликати подразнення або алергію.

Табу під час засмагання на морі