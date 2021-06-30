Кабінет міністрів України затвердив законопроект щодо забезпечення умов для покращення питної води, який має назву “Про Загальнодержавну цільову соціальну програму “Питна вода України”. Про це повідомив в Телеграм-каналі міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

– Уряд створює можливості для покращення якості питної води. Адже проблема існує і давно – в аварійному стані перебувають 35% водопровідних мереж та 38% мереж водовідведення України, відтак якість води викликає питання, – зазначив в повідомленні міністр.

За його словами, програма розрахована на чотири роки. Має стартувати в 2022 році і завершитися в 2026 році.

Згідно із законопроектом, на заходи із забезпечення населення питною водою у даний період планується фінансування близько 28,5 млрд гривень. З них понад 16 млрд – кошти державного бюджету, ще 11 млрд грн – з інших джерел.

У 2022 році планується фінансування у розмірі понад 3 млрд гривень на вказані цілі. Йдеться, зокрема, про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт водопровідних мереж, очисних споруд, мереж водовідведення тощо.

– Ми розраховуємо на підтримку народних депутатів у цьому питанні, – наголосив Олексій Чернишов.

Його підтримав виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, на думку якого законопроект дасть громадам додатковий і ефективний інструмент для забезпечення споживачів якісною питною водою.

Джерело: Олексій Чернишов