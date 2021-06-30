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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Якісна питна вода для українців: на що планують витратити майже 30 млрд гривень

вода из крана

Кабінет міністрів України затвердив законопроект щодо забезпечення умов для покращення питної води, який має назву “Про Загальнодержавну цільову соціальну програму “Питна вода України”. Про це повідомив в Телеграм-каналі міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

– Уряд створює можливості для покращення якості питної води. Адже проблема існує і давно – в аварійному стані перебувають 35% водопровідних мереж та 38% мереж водовідведення України, відтак якість води викликає питання, – зазначив в повідомленні міністр.

За його словами, програма розрахована на чотири роки. Має стартувати в 2022 році і завершитися в 2026 році.

Згідно із законопроектом, на заходи із забезпечення населення питною водою у даний період планується фінансування близько 28,5 млрд гривень. З них понад 16 млрд – кошти державного бюджету, ще 11 млрд грн – з інших джерел.

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У 2022 році планується фінансування у розмірі понад 3 млрд гривень на вказані цілі. Йдеться, зокрема, про будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт водопровідних мереж, очисних споруд, мереж водовідведення тощо.

– Ми розраховуємо на підтримку народних депутатів у цьому питанні, – наголосив Олексій Чернишов.

Його підтримав виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, на думку якого законопроект дасть громадам додатковий і ефективний інструмент для забезпечення споживачів якісною питною водою.

Джерело: Олексій Чернишов

Фото: Depositphotos

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