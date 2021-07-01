Ми звикли, що, говорячи про насильство, мають на увазі жінок, але виявляється, чоловіки також потерпають від нього, однак не скаржаться.

Щоб дізнатися про причини замовчування чоловіками випадків насильства, Amnesty International провела соціологічне опитування Місце і досвід насильства в соціалізації чоловіків.

За результатами цього опитування дізнаємось, що майже чверть українських чоловіків у дорослому віці зазнавали вуличного насильства. Вдома страждали від побоїв лише 6%.

Зізналися, що в дитинстві та юності зазнали вуличних побоїв, 31% опитаних, а удари ременем та ляпаси вдома отримували 65%.

– Чоловіки періодично зазнають насильства, але й досі бракує комплексних досліджень цієї проблеми, – зазначила директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук. – Саме тому Amnesty International ініціювала всеукраїнське опитування — щоб дослідити ставлення чоловічого населення до насильства, його досвід, обізнаність і готовність підтримувати зміни.

Найчастіше кривдниками стають також чоловіки. А вдома – батько або вітчим. Рідше – мати або мачуха. Та у більшості випадків постраждалі мовчать.

Найбільшу загрозу несуть також представники криміналу та працівники правоохоронних органів (поскаржилось 78%). А 9% відчувають загрозу від жінок.

У підлітковому віці випадки насильства стаються набагато частіше. Жертвами булінгу і побиття однолітками стали 50% та 47% опитаних відповідно.

Чому мовчать чоловіки

Та незважаючи на велику кількість випадків насильства, 80% респондентів не вважали за потрібне звертатися по допомогу та не намагалися покарати кривдників. Дещо краща ситуація з вуличними інцидентами – майже третина постраждалих повідомляли про побиття.

Чоловіки не звертаються по допомогу тому, що не завжди вважають ситуацію насильством. Адже тільки 48% з них визнали, що обмеження пересування – фізичне насильство, заборона спілкуватися з друзями – психологічне.

Крім того, ляпаси, побиття ременем або інші дії батьків не завжди сприймаються нашими громадянами як насильство.

Є ще одна причина, чому люди не звертаються по допомогу – це усталена думка у суспільстві, що про такі випадки не потрібно говорити взагалі.

Про причини насильства

Опитування виявило не тільки кількість постраждалих від будь-якого насильства, але й дізналося про причини його виникнення. Чоловіки чинять насильство через бажання самостверджуватися (3%), вихлюпнути емоції (18%), вважають, що бути агресивним природно для чоловіка 11%.

Просять залучити державу

І хоча говорити відкрито про насильство щодо себе чоловіки не готові, вони одностайно підтримують тезу про активне залучення держави у вирішення конфліктних ситуацій: ввести жорсткіше покарання за насильство (82%), залучити правоохоронні органи до вирішення цього питання (77%),застосовувати освітні програми для населення щодо неприпустимості насильства (88%).

Кабмін України розподілив 274 092,105 тис. грн субвенції для підтримки постраждалих від домашнього та гендерного насильства. Таке рішення прийняли 30 червня під час засідання уряду. На ці кошти в Україні створять мережу спеціалізованих служб, яка буде складатися з 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб і 40 мобільних бригад.

Джерело: Amnesty International.