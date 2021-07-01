У Центрах масової вакцинації населення можуть почати щеплювати від Covid-19 новим препаратом – Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомила гендиректор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я МОЗ Марія Карчевич в інтерв’ю одному з видань.

– Очікуємо зміни температурного режиму для вакцини Comirnaty – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення за температурного режиму + 2 – + 8 впродовж 30 днів, – зазначила вона.

За її словами, вакцина Pfizer може бути не тільки у мобільних бригад, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації, коли буде офіційне рішення в Україні.

Карчевич також зазначила, що в Україні очікують постачання цієї вакцини у липні та в наступних місяцях.

– Comirnaty чекаємо в рамках бюджетних закупівель – 971 100 доз. Але ці цифри можуть коригуватися, – додала вона.

Також спеціаліст стверджує, що згідно із рішенням штабу, нині в Україні цією вакциною щеплюють працівників освіти, окрім працівників ЗНО, співробітників органів державної влади і місцевого самоврядування. До цього списку не входять працівники державних установ та підприємств, адже немає достатньо вакцин.

Також частину постачання вакцини передбачили для щеплення організованих колективів. Зараз є вже більше ніж 200 тис. охочих, це понад 1 500 колективів.

Вакцинація в Україні

За добу, 30 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини. Загалом проведено 2 676 654 щеплення.

Джерело: LIGA