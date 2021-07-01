Світ ще не встиг звикнути до штаму коронавірусу Дельта, як учені оголосили про поширення нового – Лямбди. Родом він з Латинської Америки, де дуже високий рівень смертності від Covid-19. Але звинувачують у цьому не стільки вірус, скільки погану організацію медичної допомоги.

Однак, як би там не було, новий штам уже поблизу наших кордонів: у Чехії 29 червня виявлено перший випадок зараження Лямбдою. Навчені досвідом поширення інших штамів, ми повинні дізнатися про нього якомога більше іще до того, як він з’явиться всередині країни.

ВООЗ називає варіант Лямбда таким, що викликає увагу. Нагадаємо, що Альфа, Бета, Гамма і Дельта класифікуються як такі, що викликають стурбованість, тобто заразніші.

Перуанські вчені відстежували варіант Лямбда кілька місяців, і дійшли висновку, що за три місяці він став домінуючим у країні.

– Лямбда став домінуючим варіантом у країні дуже швидко, – сказав вірусолог Пабло Цукаяма з університету Каетано Ередіа в Лімі.

Що стосується симптомів нового варіанту вірусу, Цукаяма в коментарі ВВС розповів, що серйозних змін у них не зафіксовано. Проте за неофіційними даними, вірус може вражати кишечник.

Вірус все частіше змінює маски

Коронавірус мутує все частіше й частіше, зазначила епідеміолог і експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград. Він постійно накопичує мутаційні зміни, щоб потім закріпитися в будь-якій екологічній ніші. Необов’язково це будуть люди. Таким чином він еволюціонує.

– Якщо раніше, у перший рік пандемії, виникала одна мутація на місяць, то за останні три місяці виникло 20 мутацій, і це турбує, – сказала Наталія Виноград.

Додавши, що з часом його сила повинна зменшитися, як це було з вірусами віспи і легеневої чуми. Але зараз відбувається становлення пандемічного варіанту, і цей процес іде певним шляхом: спочатку агресивність вірусу, потім він закріплюється в біомасі, а потім його патогенні властивості слабшають. Але сподіватися на це зарано.

Україна повинна бути готовою

Чи небезпечний штам Лямбда для України? Все залежить від мутацій, яких у нас ще не було, каже Наталія Виноград. Нам слід бути готовими до його появи, тому що завезення нових штамів – це завжди зміни епідситуації. Ми не знаємо, чи будемо ми захищені вакцинами або антитілами після перенесеної хвороби. Якщо захист буде слабким, то Лямбда може стати домінуючим штамом і вплинути на госпіталізацію.

– Тому зараз головна стурбованість – в тому, чи зможе держава забезпечити місця в лікарнях для всіх інфікованих, яким це потрібно, – підсумовує експерт.

Вакцини, що схвалені ВООЗ, справляються з існуючими штамами, і в організації не мають підстав вважати, що вони не впораються з Лямбдою. Головне завдання зараз – забезпечити вакцинами бідні країни. Зупинити мутації вірусу в подальшому може тільки всесвітній колективний імунітет.

Очікується, що кількість випадків зараження Covid-19 влітку буде стабільно знижуватися, але восени ймовірне їхнє збільшення. Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом організації епіднагляду Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Оксана Кошалко.