Повний курс вакцинації від Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 710 тис. людей. За даними МОЗ, загальна кількість щеплених становить 2,6 млн. За останню добу щеплено 93 186 людей, з них: одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини.

Щоб отримати щеплення від Covid-19 на цьому тижні у зручний для вас час і без черг у 6 містах України можна записатися на вакцинацію онлайн через систему helsi.me.

Переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти Covid-19 (інформація періодично оновлюється).

В Україні вакцинація від Covid-19 стартувала 24 лютого. Перші щеплення робилися вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Було отримано 500 тис. доз. Після спалаху коронавірусу в Індії країна відмовилася від експорту вакцин, щоб використати їх для вакцинації індійців.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 млн доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставлено:

близько 1 млн 715 тис. доз вакцин компанії Sinovac,

500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield,

234 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech.

У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули:

367 тис. доз AstraZeneca-SKBio,

707 850 доз Comirnaty/Pfizer

705 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що до кінця літа разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин, якими планується щепити 5 млн громадян. Це будуть вакцини від різних виробників.

– Якщо не буде затримки з доставками вакцин від Covid-19, то до Дня незалежності в Україні буде робитися по 220 тис. щеплень на добу, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, потрібно зараз вивести систему на 111 тис. щеплень на добу.

Адаптивний карантин в Україні буде діяти до 31 серпня. Але все ж деякі обмеження вирішили послабити. Зокрема, українцям дозволили проводити масові заходи в приміщеннях зі 100% наповненням без обмеження дистанції між присутніми, але з дотриманням масочного режиму.