До кінця літа Україна отримає як мінімум дев’ять млн доз вакцин від коронавірусу. Уже в липні країна повинна отримати вісім млн доз з цього числа.

Про це на зустрічі з журналістами 1 липня розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, Україна, зокрема, повинна отримати два млн доз вакцин Moderna, які ще не використовувалися в країні.

– У липні приїде 5,32 млн доз CoronaVac – це по додатковому контракту, який вже підписаний. Ще два млн доз вакцини Moderna очікується по COVAX від США. Ще як мінімум до нас прийде мільйон доз вакцини Pfizer у липні, скільки її прийде в серпні, ми будемо знати трохи пізніше, але так само як мінімум мільйон, – заявив Ляшко.

Міністр додав, що МОЗ надалі сподівається на відновлення поставок 1,5 млн доз вакцини CoviShield від індійського постачальника.

Вакцинація в Україні

За добу, 30 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини. Загалом проведено 2 676 654 щеплення.