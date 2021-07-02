Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Максим Зайченко |

До кінця літа Україна отримає ще 9 млн доз Covid-вакцин – Ляшко

Виктор Ляшко

До кінця літа Україна отримає як мінімум дев’ять млн доз вакцин від коронавірусу. Уже в липні країна повинна отримати вісім млн доз з цього числа.

Про це на зустрічі з журналістами 1 липня розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, Україна, зокрема, повинна отримати два млн доз вакцин Moderna, які ще не використовувалися в країні. 

– У липні приїде 5,32 млн доз CoronaVac – це по додатковому контракту, який вже підписаний. Ще два млн доз вакцини Moderna очікується по COVAX від США. Ще як мінімум до нас прийде мільйон доз вакцини Pfizer у липні, скільки її прийде в серпні, ми будемо знати трохи пізніше, але так само як мінімум мільйон, – заявив Ляшко. 

Міністр додав, що МОЗ надалі сподівається на відновлення поставок 1,5 млн доз вакцини CoviShield від індійського постачальника. 

Вакцинація в Україні

За добу, 30 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини. Загалом проведено 2 676 654 щеплення.

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка