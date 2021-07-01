У Європейському Союзі сім країн дозволили в’їзд на свою територію туристам, які вакцинувалися індійським препаратом Covishield виробництва AstraZeneca.

Про це повідомили джерела одного з британських видань. Мандрівники, які щепилися Covishield, можуть поїхати в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Естонія окремо підтвердила, що визнає всі вакцини, які дозволені в Індії.

Джерела повідомили, що дві країни, які не входять у ЄС – Ісландія та Швейцарія – також дозволили подорожувати вакцинованим цим препаратом людям у своїх країнах.

Вони додали, що Індія не визнає вакцини ЄС і не пускатиме в країну туристів, щеплених європейськими препаратами, якщо союз не зробить те ж саме щодо індійських вакцин.

Вакцина Covishield не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів, що не дозволяє щепленим цим препаратом людям подорожувати до ЄС. Проте Європейська комісія залишила на розсуд окремих держав-членів вирішувати, чи дозволяти в’їзд мандрівникам, щепленим вакцинами, що не схвалені регулятором.

Однак Covishield схвалена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують в Україні. Нині нею щепили понад 450 тис. людей.

З 1 липня у Європейському Союзі почати випуск і використання цифрового Covid-сертифіката. Він покликаний сприяти безпечному і вільному переміщенню громадян країнами ЄС під час пандемії Covid-19.

Джерело: BBC