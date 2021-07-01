Туристи, які відвідали Францію, з 7 липня повинні будуть платити за тести на коронавірус. Про це заявив офіційний представник уряду Габріель Аттал в інтерв’ю Les Echos.

Новий захід пов’язаний зі взаємністю, адже французькі туристи мають платити за свої тести за кордоном. ПЛР-тестування у країні коштуватиме €49, а тест на антитіла – €29.

Люди, які приїхали з країн із червоного списку, повинні мати із собою негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антитіла. Його потрібно зробити менш ніж за 48 годин до прибуття у Францію. Після того, як турист потрапив до країни, він зобов’язаний зробити ще один тест на Covid-19.

Нині до країн, які перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки, входять: Афганістан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Рика, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан, Парагвай, Південна Африка, Шрі-Ланка, Суринам, Уругвай, Намібія, Росія і Сейшельські острови.

Також туристи, які вакцинувалися від коронавірусу, після прибуття у країну повинні самоізолюватися протягом семи днів. Водночас невакциновані мають піти на 10-денний карантин.

Відвідувачам з інших країн не потрібно проходити тест на Covid-19 у Франції, якщо вони не хворі.

Завдяки вакцинації Франція 30 червня скасувала останні карантинні обмеження. Першу дозу отримала вже половина населення, а два щеплення – близько третини жителів.

Джерело: France24