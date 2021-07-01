В Україні станом на 1 липня Covid-19 підтвердили у 2 235 801 людини, а за останню добу – 705 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 28, медпрацівників – 18.

З початку пандемії одужати вдалося 2 168 387 людям, а за добу – 1 719. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, помер 52 391 пацієнт, за останні 24 години – 51.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 464 людини.

На території країни провели за увесь час 10 861 246 ПЛР-тестувань, за добу – 20 913 аналізи.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 31 випадок;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 41 випадок;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 12 випадків;

Черкаська область – 25 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

Вакцинація від Covid-19

За добу, 30 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 965 660 людей, з них отримали одну дозу – 1 965 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 676 654 щеплення.

Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 759 982 людини.