В Україні станом на 1 липня Covid-19 підтвердили у 2 235 801 людини, а за останню добу – 705 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 28, медпрацівників – 18.
З початку пандемії одужати вдалося 2 168 387 людям, а за добу – 1 719. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, помер 52 391 пацієнт, за останні 24 години – 51.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 464 людини.
На території країни провели за увесь час 10 861 246 ПЛР-тестувань, за добу – 20 913 аналізи.
Коронавірус в регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 10 випадків;
- Дніпропетровська область – 31 випадок;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 24 випадки;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 56 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 41 випадок;
- Полтавська область – 11 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 3 випадки;
- Харківська область – 41 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 12 випадків;
- Черкаська область – 25 випадків;
- Чернівецька область – 5 випадків;
- Чернігівська область – 8 випадків.
Вакцинація від Covid-19
За добу, 30 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 965 660 людей, з них отримали одну дозу – 1 965 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 676 654 щеплення.
Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 759 982 людини.