Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Кількість збільшується: за добу в Україні підтвердили 705 нових випадків Сovid-19

коронавірус, вакцинація

В Україні станом на 1 липня Covid-19 підтвердили у 2 235 801 людини, а за останню добу – 705 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 28, медпрацівників – 18.

З початку пандемії одужати вдалося 2 168 387 людям, а за добу – 1 719. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, помер 52 391 пацієнт, за останні 24 години – 51.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 464 людини.

На території країни провели за увесь час 10 861 246 ПЛР-тестувань, за добу – 20 913 аналізи.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 10 випадків;
  • Дніпропетровська область – 31 випадок;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 24 випадки;
  • Івано-Франківська область – 7 випадків;
  • Київська область – 56 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 29 випадків;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 41 випадок;
  • Полтавська область – 11 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 3 випадки;
  • Харківська область – 41 випадок;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 12 випадків;
  • Черкаська область – 25 випадків;
  • Чернівецька область – 5 випадків;
  • Чернігівська область – 8 випадків.

Вакцинація від Covid-19

За добу, 30 червня, в Україні вакцинували від коронавірусу 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 965 660 людей, з них отримали одну дозу – 1 965 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 676 654 щеплення.

Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 759 982 людини.

Читайте
В Україні за добу зафіксували 633 нових випадки Covid-19

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка