Київ досі лідирує за кількістю виявлених випадків Covid-19 за добу в Україні. Станом на 1 липня у столиці виявили 231 новий випадок коронавірусу.

За останні 24 години у місті від ускладнень, які викликав вірус, померло три пацієнти. Водночас за весь час пандемії у Києві померло 5 194 людини.

Вилікуватися за добу вдалося 234 людям, а за весь час – 204 857.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: