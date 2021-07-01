Влада Литви ухвалила рішення скасувати карантин, зумовлений пандемією Covid-19. В країні його ввели в листопаді і посилили в грудні 2020 року, після чого періодично подовжували.

Раніше повідомлялося про те, що карантинні обмеження мають кінцевий термін дії – 30 червня 2021 року.

– З урахуванням поліпшення епідемічної ситуації вирішено карантин не продовжувати, – повідомила прес-служба уряду Литви.

14 червня 2021 року було зареєстровано найменшу кількість випадків захворювання на Covid-19 за всю пандемічну історію країни – 84.

Водночас було вирішено ввести режим екстремальної ситуації, що передбачає спрощення деяких процедур ухвалення рішень.

Крім того, залишилася в силі рекомендація носити медичні маски в закритих приміщеннях. Обов’язковою ця норма залишилася для персоналу установ, в яких надають населенню ті чи інші послуги.

Міністр охорони здоров’я Арунас Дулькіс заявив, що, в разі гострої необхідності, карантин може бути відновлений. А прем’єр-міністр Ингрида Шимон запропонувала обмежитися в цьому випадку локальними карантинами, якщо на якихось територіях складеться несприятлива епідеміологічна ситуація.

Згідно зі статистикою ВООЗ, в Литві зафіксовано майже 300 тис. випадків захворювання і близько 40 тис. летальних випадків.