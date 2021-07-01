Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 1 липня 2021

У світі станом на перше липня підтвердилося 183 млн випадків Covid-19, а за добу – 135 тис.

Коронавірус в Україні

В Україні за станом на 1 липня Covid-19 підтвердили у 2 235 801 людини, а за останню добу – 705 нових випадків коронавируса. З них дітей – 28, медпрацівників – 18.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

У Центрах масової вакцинації населення можуть почати прищеплювати від Covid-19 новим препаратом Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech. Про це повідомила гендиректор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я МОЗ Марія Карчевіч в інтерв’ю одному з видань.

Коронавірус в світі

З 1 липня ЄС вводить Covid-сертифікати, покликані сприяти безпечному і вільному переміщенню громадян по країнах Європейського Союзу під час пандемії Covid-19.

Литва скасувала карантин, а Франція ввела плату за ПЛР-тести для туристів: Covid-новини 1 липня / 2 фотографии

У Шотландії зафіксували спалах Covid-19 після матчу Євро-2020 з Англією. За даними Служби громадської охорони здоров’я, в країні за останні дні зафіксовано 1991 новий випадок коронавірусу.

Франція з 7 липня введе платні Covid-тести для туристів. Нова міра пов’язана із взаємністю, адже французькі туристи повинні платити за свої тести за кордоном. ПЛР-тестування в країні буде коштувати € 49, а тест на антитіла – € 29.

В Англії вагітним відмовляють в психіатричну допомогу через Covid-19. Королівський коледж психіатрів також виявив, що пандемія була не єдиною причиною, по якій не приділялося уваги психічному здоров’ю тисяч жінок. Мало місце і відсутність місцевих інвестицій в перинатальні послуги з охорони психічного здоров’я.

Влада Литви ухвалила рішення скасувати карантин, обумовлений пандемією Covid-19, який був введений країні в листопаді і посилений в грудні 2020 року, після чого періодично продовжувався. Раніше повідомлялося про те, що карантинні обмеження мають кінцевий термін дії – 30 червень 2021 року.