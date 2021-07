У містах Європейського Союзу триває чемпіонат Європи з футболу. Тому Всесвітня організація охорони здоров’я створила інструмент для моніторингу, який дозволяє відстежувати поточну ситуацію з Covid-19 у регіоні – з особливою увагою до міст, де проходять матчі.

Інструмент для моніторингу покликаний допомогти державним органам, організаторам та громадськості краще розуміти ситуацію з коронавірусною хворобою у містах, де проходить чемпіонат. Люди зможуть оцінити відповідні ризики на рівні громадської та індивідуальної охорони здоров’я.

