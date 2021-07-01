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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Моніторинг епідситуації під час Євро-2020: ВООЗ створила новий інструмент

Моніторинг епідситуації під час Євро-2020: ВООЗ створила новий інструмент

У містах Європейського Союзу триває чемпіонат Європи з футболу. Тому Всесвітня організація охорони здоров’я створила інструмент для моніторингу, який дозволяє відстежувати поточну ситуацію з Covid-19 у регіоні – з особливою увагою до міст, де проходять матчі.

Інструмент для моніторингу покликаний допомогти державним органам, організаторам та громадськості краще розуміти ситуацію з коронавірусною хворобою у містах, де проходить чемпіонат. Люди зможуть оцінити відповідні ризики на рівні громадської та індивідуальної охорони здоров’я.

Новий інструмент – це тип інформаційної панелі, на яку виводяться дані в контексті великих спортивних заходів. Користувачі можуть наближати місця на карті та отримувати інформацію про захворюваність за останній тиждень.

Він описує епідеміологічний стан у регіоні, передбачає систему епіднагляду на основі поточних подій, забезпечує детальну інформацію про карантинні заходи та відстежує випадки коронавірусу у країнах, де проходить матч.

У розділі посилань на новини можна отримати короткий огляд ситуації в країнах, у яких відбудуться матчі.

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А у розділі про протиепідемічні та обмежувальні заходи розміщена інформація у хронологічному порядку про дії країн та епідемічну ситуацію.

– Цифрові інструменти здатні перетворити медичне обслуговування в регіоні, поліпшити надання послуг і забезпечити інноваційні рішення для завдань охорони здоров’я, – зазначили у ВООЗ.

В організації радять бути обачними, обдумувати поїздку та оцінювати ризики на кожному етапі. Новим інструментом можна скористатися за посиланням. 

Джерело: ВООЗ

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