Ірина Химич страждала на дуже рідкісну патологію, яка змушувала дівчинку старіти в десять разів швидше, аніж звичайні люди.

Вчора, 30 червня, Ірини не стало. Цю сумну новину на своїй сторінці в Facebook повідомила її мама – Діна Химич.

– Ірочка померла. Вчора зупинилося її серце. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати, – написала згорьована жінка.

Відомо, що Ірина Химич була єдиною в Україні пацієнткою з таким страшним діагнозом: прогерія, або синдром Гетчінсона-Гілфорда, більше відомий як синдром передчасного старіння.

Ірина потребувала постійної терапії, кошти на яку вона намагалася заробляти сама, виготовляючи чокери і прикраси. Посильну допомогу надавали і волонтери.

Що таке синдром передчасного старіння

Про особливості рідкісної хвороби Факти ICTV попросили розповісти сімейного лікаря Оболонського району Києва Людмилу Сердюк.

– Синдром передчасного старіння, або сенільний нанізм – вкрай рідкісне захворювання, що має генетичну природу, – розповіла лікар.

За її словами, із цим захворюванням народжується одна дитина на 8 млн новонароджених.

До теперішнього часу в світовій літературі описано близько 70 пацієнтів з синдромом Гетчинсона-Гілфорда.

Людмила Сердюк пояснила, що причина генетичного збою, що веде до виникнення цього синдрому, досі незрозуміла. Перш за все тому, що патологія вкрай рідкісна.

Що ж стосується клініки, то пацієнти з прогерією мають особливу зовнішність і скелетні аномалії. Інтелект середній і вище середнього. Для синдрому також характерний поширений атеросклероз з ураженням коронарних судин, аорти, судин головного мозку.

Джерело: Діна Химич

Фото: Діна Химич