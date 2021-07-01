В Україні 1 липня запрацюють два нові пакети медичних послуг у Програмі медичних гарантій – безкоштовні медичні послуги для пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок та психіатрична допомога від мобільних бригад.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків заступника голови Національної служби здоров’я України Дмитро Самофалов під час брифінгу 1 липня.

За його словами, до переліку медичних послуг, які безоплатно отримуватимуть пацієнти, що потребують перитонеального діалізу, включено:

первинний огляд;

спостереження за ефективністю діалізного лікування;

перевірка та проведення повторного навчання пацієнта, а також навчання родичів;

оцінка можливості організації процедур перитонеального діалізу пацієнтом самостійно;

лабораторні дослідження, відповідно до галузевих стандартів;

діагностика та медикаментозне лікування анемії;

забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами та інше.

За Програмою медичних гарантій 2021 на лікування цим методом заклали 168 млн грн.

Водночас психіатрична допомога надаватиметься мобільними мультидисциплінарними командами. Вона розрахована на пацієнтів, які завершили лікування в стаціонарі.

Пацієнти та їхні родини зможуть безкоштовно отримати:

психіатричний огляд та допомога;

індивідуальний план лікування і реабілітації;

проведення необхідних психодіагностичних тестів;

контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Крім того, підтримку з боку члені мобільної бригади зможуть отримати члени сім’ї пацієнта та його законні представники. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки.

У НСЗУ зазначили, що отримати допомогу від мобільної бригади можна, якщо пацієнт отримає направлення у лікаря-психіатра або у свого сімейного лікаря. Бригаду не можна викликати телефоном. Але якщо у людини різке погіршення стану, яке загрожує її здоров’ю, слід звернутися за номером 103.

На послуги мобільних мультидисциплінарних команд у Програмі медичних гарантій заклали 60 млн грн.

Джерело: НСЗУ