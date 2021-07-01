У Шотландії зафіксували спалах Covid-19 після матчу Євро-2020 з Англією

За даними Служби громадської охорони здоров’я Шотландії, у країні за останні дні зафіксували 1 991 новий випадок коронавірусу.

Серед них близько двох третин людей заявили, що напередодні їздили у Лондон, щоб подивитися матч Євро-2020 збірної Англії проти команди Шотландії, який відбувся 18 червня.

397 людей були присутніми на грі на стадіоні Вемблі, а 55 випадків Covid-19 пов’язані з фанзоною в Глазго, де збірна України зіграла проти Швеції та здобула перемогу, вийшовши в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

Ще 38 та 37 випадків Covid-19 відповідно зафіксували після матчів Шотландії проти Хорватії та Чехії на місцевому стадіоні.

Влада закликає вболівальників не їхати в Рим, де в суботу відбудеться поєдинок між збірною України та команди Англії. Міністр парламенту Великої Британії Енн-Марі Тревельян закликала вболівальників Англії залишатися вдома та безпечно дивитися матчі Євро-2020.