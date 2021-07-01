З початку пандемії, в 2020-2021 роках, тисячам вагітних жінок у Великій Британії було відмовлено в життєво важливій допомозі для їхнього психічного здоров’я. Про це повідомили представники Королівського коледжу психіатрів.

За статистикою, приблизно кожна п’ята жінка страждає перинатальними проблемами психічного здоров’я, такими як депресія, неспокій та інші стани, що виникають під час вагітності або в перший рік після народження дитини.

Королівський коледж психіатрів також виявив, що пандемія була не єдиною причиною, через яку не приділялася увага психічному здоров’ю тисяч жінок. Мала місце і відсутність місцевих інвестицій у перинатальні послуги з охорони психічного здоров’я.

– Фінансування психіатричних установ давно назріло, але в умовах пандемії Covid-19 воно стає більш нагальним, – зазначила фахівець коледжу зі зв’язків з громадськістю Вікі Неш.

За її словами, жінки несуть на собі основний тягар кризи Covid-19, коли їм доводиться поєднувати обов’язки з догляду за дитиною із роботою і домашнім навчанням, що призводить до погіршення психічного благополуччя жінок.

Королівський коледж психіатрів вимагає фінансування в наступному огляді витрат. Психіатри також звертаються до місцевих керівників охорони здоров’я в певних областях для вирішення давніх проблем з фінансуванням.