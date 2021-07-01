Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Влітку Covid-випадки підуть на зниження, восени – на підйом – ЦГЗ

летний отдых

Випадки захворюваності на Covid-19 в літній період стабільно знижуватимуться, але восени ймовірне їх збільшення. Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом організації епіднагляду Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Оксана Кошалко.

– Зараз ми реєструємо стабільне зниження. Найближчим часом підйом захворюваності не очікуємо, – сказала фахівець.

За її словами, зростання випадків захворювань на Covid-19, який спостерігається в останні дні, відбувається на тлі зниження даних про летальні випадки, про кількість госпіталізацій і інших епідпоказників.

Читайте
За віковими групами: науковці назвали симптоми Covid-19

Однак, незважаючи на помірно оптимістичні прогнози, Оксана Кошалки нагадала, що обмеження, обумовлені карантином, ніхто не відміняв.

– Їх дотримання допоможе зустріти нову Covid-хвилю, яку ми очікуємо восени, – зазначила епідеміолог.

За її словами, вкрай важливо прискорювати темпи вакцинації. Особливо в контексті потенційної загрози в зв’язку з появою на території України Covid-штаму Дельта.

Від вакцинації проти грипу в майбутньому сезоні теж не слід забувати, підкреслила Оксана Кошалки.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка