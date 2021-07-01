Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила Китай вільним від малярії після 70 років боротьби із захворюванням. Про це повідомили в організації. Вони зазначили, що протягом чотирьох років у країні не зафіксували жодного випадку малярії. – Сьогодні, 30 червня, ми вітаємо народ Китаю з позбавленням країни від малярії. Їх успіх був зароблений важкою працею й прийшов тільки після десятиліть цілеспрямованих і постійних дій, – зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус. Водночас у Пекіні називають відсутність малярії в країні великим досягненням у справі захисту прав людини в Китаї. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь стверджує, Комуністична партія Китаю і китайський уряд завжди приділяли пріоритетну увагу охороні здоров’я, безпеці та процвітанню людей.

Китай – перша країна в регіоні ВООЗ у Західній частині Тихого океану, яка отримала сертифікат про відсутність малярії протягом останніх 30 років. Цього статусу також досягли Австралія, Сінгапур та Бруней-Даруссалам.

За даними ВООЗ, у 1940-х роках у Китаї нараховувалось близько 30 млн випадків захворювання на рік. У країні почали використовувати протималярійні препарати, обприскуючи місця розмноження комарів і поширюючи оброблені інсектицидами сітки, тому захворюваність зменшилась. Діагностику та лікування малярії зробили доступнішою для більшості населення.

У 2019 році у всьому світі було зареєстровано 229 млн випадків малярії та 409 тис. випадків смертей. Близько 94% всіх випадків зараження зареєстровані в Африці.

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Малярія – це небезпечне інфекційне захворювання. Його збудниками є найпростіші мікроорганізми – плазмодії, які після проникнення в організм людини вражають еритроцити, що може призводити до гибелі хворого. Їх переносять від інфікованої людини комарі роду Anopheles.

Основними проявами хвороби є лихоманка, головний біль, болі у великих суглобах і попереку, може виникати нудота. Для того, щоб вилікувати хворобу, хворому необхідно пройти курс інтенсивної терапії.

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