Вчені Кембриджського університету в США виявили 200 вже існуючих і давно схвалених ліків, які, за їхніми припущеннями, будуть працювати проти Covid-19. Сорок з них в даний час проходять клінічні випробування.

В ході наукової роботи була використана комбінація обчислювальної біології та машинного навчання для створення всеосяжної карти білків, які допомагають вірусу SARS-CoV-2 проникнути в клітину-господаря і білків, що утворюються в результаті інфекції.

Вивчивши цю мережу з використанням штучного інтелекту (ІІ), вчені змогли ідентифікувати ключові білки, які беруть участь в інфекції, а також біологічні шляхи, на які можуть бути націлені ліки.

– Ми сподіваємося, що цей ресурс потенційних ліків прискорить розробку нових ліків проти Covid-19 для швидкого реагування на нові варіанти SARS-CoV2 і інших нових патогенів, які можуть викликати майбутні пандемії, – зазначив провідний дослідник доктор Намшік Хан.

Протестувавши підмножину препаратів, що беруть участь в реплікації вірусу, вчені виявили, що два з них, зокрема, протималярійний прогуаніл і сульфасалазин, який використовується для лікування ревматоїдного артриту, знижують реплікацію вірусу SARS-CoV-2 в клітинах, що підвищує ймовірність їх потенційного використовувати для лікування Covid-19.

Вчені стверджують, що їх дослідження надало несподівану інформацію про механізми, що лежать в основі Covid-19, і кілька багатообіцяючих препаратів, які можуть бути використані для лікування або запобігання зараженню.

А використання в ході дослідження алгоритмів штучного інтелекту дало унікальну можливість підтвердити потім отримані дані лабораторними підходами.