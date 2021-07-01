Європейський цифровий Covid-сертифікат покликаний сприяти безпечному і вільному переміщенню громадян країнами Європейського Союзу під час пандемії Covid-19.

Країни-члени ЄС можуть вже почати випуск і використання документу, технічні параметри якого стали доступні з 1 липня 2021 року.

Що таке європейський цифровий Covid-сертифікат

Європейський цифровий Covid-сертифікат – цифровий доказ того, що людина, яка пред’явила його:

була вакцинована проти Covid-19;

отримала негативний результат ПЛР-тесту;

одужала від Covid-19.

Головні особливості європейського цифрового Covid-сертифікату

цифровий та/або паперовий формат;

наявність QR-коду;

безкоштовна видача;

записаний національною та англійською мовами;

безпечний і надійний;

діє у всіх країнах ЄС.

Як отримати європейський цифровий Covid-сертифікат

За видачу Covid-сертифіката відповідають національні органи. Його можуть видати, наприклад, центри тестування або органи охорони здоров’я, або безпосередньо через портал електронної системи охорони здоров’я.

Цифрову версію можна зберегти на мобільному пристрої. Громадяни також можуть запросити паперову версію. Обидва матимуть QR-код, що містить важливу інформацію, а також цифровий підпис, щоб переконатися, що сертифікат справжній.

Держави-члени погодили загальний дизайн, який може використовуватися для електронної та паперової версій для полегшення розпізнавання.

Як Covid-сертифікат допоможе вільному переміщенню

Європейський цифровий Covid-сертифікат буде прийнятий в усіх державах-членах ЄС. Це допоможе забезпечити скоординоване зняття існуючих обмежень.

Під час подорожей власник європейського цифрового Covid-сертифіката повинен в принципі бути звільнений від обмежень на вільне пересування. Державам-членам слід утримуватися від введення додаткових обмежень на поїздки для власників цифрового Covid-сертифіката, якщо ці обмеження не є необхідними для безпеки національної системи охорони здоров’я.

Чи зможуть громадяни, які ще не пройшли вакцинацію, поїхати в іншу країну ЄС

Так. Європейський цифровий Covid-сертифікат підтвердить результати ПЛР-тестування, яке часто вимагається згідно з обмеженнями громадської охорони здоров’я.

Чи має значення, яку вакцину отримав чоловік

Свідоцтва про вакцинацію будуть видані людині, яка була щеплена будь-якою Covid-вакциною.

Держави-члени повинні будуть приймати сертифікати про вакцинацію для вакцин, які отримали дозвіл на продаж в ЄС. Держави-члени можуть ухвалити рішення поширити цю дію також на мандрівників з ЄС, які отримали іншу вакцину.

Держави-члени ще повинні вирішити, чи приймають вони свідоцтво про вакцинацію після введення однієї дози або по завершенні повного циклу вакцинації.

Які дані включені в Covid-сертифікат

Європейський цифровий Covid-сертифікат містить необхідну ключову інформацію, таку як ім’я, дату народження, дату видачі, відповідну інформацію про вакцину/тест/одужання і унікальний ідентифікатор. Ці дані залишаються в сертифікаті і не зберігаються, коли сертифікат перевіряється в іншій державі-члені.

Сертифікати будуть включати тільки обмежений набір необхідної інформації. Ці дані не можуть бути збережені країнами, які людина відвідала. Перевіряється тільки дійсність і справжність сертифіката шляхом перевірки того, хто його видав і підписав. Всі дані про стан здоров’я залишаються у держави-члена ЄС, яка видала європейський цифровий Covid-сертифікат.

Джерело: ec.europa.eu